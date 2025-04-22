Mad King – браузерная ММОРПГ, которая существенно отличается от преимущественного большинства аналогичных проектов этого жанра, начиная от разнообразия классов и заканчивая множеством особенностей геймплея.

В этот раз сюжетная линия игры построена вокруг одного из мифических персонажей – Короля Обезьян. Главному герою игры предстоит найти кратчайшую дорогу к этому легендарному чудовищу. И, конечно, путь этот будет нелегким.

Графика в Mad King заслуживает внимания, так как увидем здесь превосходные реки огня, разнообразные замки, высоченные горы, а противники так же не отстают в этом плане, помимо того, что хранят множество полезных вещей и золота.

В самом начале надо выбрать один с трёх классов – Каратель, Сирена или Страж, которым будем играть в дальнейшем, осваивая стихийную силу и другие аспекты этой увлекательной онлайн игры.

Среди прочих особенностей можно выделить возможность иметь крылья, которые дают бонус к пассивным навыкам героя и приручить скакуна. Наш помощник будет сопровождать и всячески помогать в любой момент. По мере набора опыта, скакун будет меняться внешне и становиться сильнее.



