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Love City 3D

Love City 3D

Love City 3D

Information

Тебя приветствует Love City 3D - место невероятных возможностей, с интересным сообществом и множеством развлечении.

Игру начинаешь в комнате для новичков, в которой моментално сможешь найти новых друзей или даже вторую половину, с которой потом можешь пойти на свидание или на вечеринку, отправиться в дискоклуб или на прогулку по морскому побережью, что точно даст хорошее настроение и даже виртуальные знакомства, которые смогут привести к реальным встречам и отношениям.

В Love City 3D можешь купить себе дом или же взять его в аренду, а потом обустроить по своему вкусу, но важно тоже помнить о своём внешнем виде. баловать себя покупкой самых модных трендовых вещей и менять свою внешность в салонах красоты, делая себе новые причёски. Отдыхать тут тоже можно по разному: на море, в клубах с различными залами, в которых можно потанцевать или присесть на мягкие удобные диваны, заказав себе коктейль или другой, приятный напиток. Кроме того можешь тоже оценить архитектуру города, в котором будешь проводить время.

В игре тонны возможностей, которые смогут улучшить настроение и благодаря которым своё время проведёшь приятно и полезно, найдя не только виртуальных, но и реальных знакомых, а кто его знает - может даже свою самую настоящую любовь?

Игра предназначена для совершеннолетних пользователей

Recent Forum Posts

Do you recommend this game?

11 replies

Last reply: Jun 21, 2021

i love city it is the best

3 replies

Last reply: Jun 21, 2021

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

3 replies

Last reply: Mar 24, 2021

Love City ❤️

4 replies

Last reply: Oct 25, 2020

i love this game

1 replies

Last reply: Oct 17, 2020

DO you love the game

11 replies

Last reply: Jul 10, 2020

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