Тебя приветствует Love City 3D - место невероятных возможностей, с интересным сообществом и множеством развлечении.

Игру начинаешь в комнате для новичков, в которой моментално сможешь найти новых друзей или даже вторую половину, с которой потом можешь пойти на свидание или на вечеринку, отправиться в дискоклуб или на прогулку по морскому побережью, что точно даст хорошее настроение и даже виртуальные знакомства, которые смогут привести к реальным встречам и отношениям.

В Love City 3D можешь купить себе дом или же взять его в аренду, а потом обустроить по своему вкусу, но важно тоже помнить о своём внешнем виде. баловать себя покупкой самых модных трендовых вещей и менять свою внешность в салонах красоты, делая себе новые причёски. Отдыхать тут тоже можно по разному: на море, в клубах с различными залами, в которых можно потанцевать или присесть на мягкие удобные диваны, заказав себе коктейль или другой, приятный напиток. Кроме того можешь тоже оценить архитектуру города, в котором будешь проводить время.

В игре тонны возможностей, которые смогут улучшить настроение и благодаря которым своё время проведёшь приятно и полезно, найдя не только виртуальных, но и реальных знакомых, а кто его знает - может даже свою самую настоящую любовь?

Игра предназначена для совершеннолетних пользователей