Lineage 2 Essence - бесплатная, невероятно сложная и интересная MMORPG. Создайте персонажа и войдите в игровой мир, тем самым создав свою историю. Каждый фанат MMO-игр хоть раз слышал о Lineage - обширная система классов, различные расы, невероятные сюжетные линии - и это всего лишь часть того, что ждет вас во время игры. Познавай удивительный мир, выполняй сложные задания, сражайся с могущественными врагами, развивай своего персонажа и собирай новое, лучшее снаряжение. Прими участие в сражениях PvP, где ты встретишься с другими игроками и узнаешь, насколько ты силен. Красивая, эффектная графика и приятная музыка будут сопровождать тебя в путешествии и сделают игру более приятной. Не жди больше и играй в Lineage 2 Essence уже сегодня!