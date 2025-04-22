Legacy of Discord - FuriousWings

Legacy of Discord - это аction RPG, с элементами hack'n'slash, боевыми действиями в реальном времени и множеством функций ,происходящем в фантастическом мире, который обеспечит отличное развлечение.



Превосходная графика с 3D-элементами, представленными в наиболее точных деталях, делает LoD привлекательным для глаз. Игра была разработана для мобильных устройств, поэтому высокое качество графики никаким образом не влияет на гладкость работы приложения.



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