Бесплатная игра хэк-н-слэш, которая представляет собой не что иное, как просто браузерное Diablo. В Kings Road мы играем героя, который должен сражаться с ордами зла, атакующими любимое, родное королевство. После исчезновения прекрасной принцессы Эммы, которая, вероятно, была похищена силами тьмы, ситуация в стране ухудшается. Повсюду Хаос. Использует это организация под названием Shroud , желающая захватить королевство. Деревни терроризируются монстрами и бандитами, а нашему отважному рыцарю, который является верным членом королевской гвардии, ставится задача найти принцессу Эмму и восстановить порядок в стране.

Геймплей состоит уничтожения противников, сбора добычи и улучшения нашего персонажа путём развития навыков или оснащения новым оборудованием. Игра - очень приятная, еe графический дизайн как на бразуерную игру радует глаз и демонстрирует очень высокий уровень по сравнению с другими играми такого типа. Присоединяйся к этому удивительному, полному секретов и загадок миру сегодня!





