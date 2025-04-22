Kingdom under Fire II

Kingdom Under Fire 2 - уникальная игра разработана корейской компании Blueside, в которой разработчикам удалось совместить сразу три игровых жанра, а именно ММОРГП, action и стратегии. В этой игре будем больше всего участвовать в эпических сражениях , а так как игра построена в стиле фэнтези, то в боях будут встречаться не только люди но и громадные огры, летающие орлы, монстры скорпионы и гиганты. Игроки, которые имели опыт с такой игрой как Warhammer: Total War, быстро почувствуют себя как дома В начале игры необходимо создать персонажа, выбрав один из трех классов: Стрелок, Воин-маг, Берсеркер.



При этом у каждого есть своя уникальная раса, а с ней связанная внешность, на пример, стрелок – человек, воин-маг - эльф, а берсеркер – адское создание. Далее вы сможете изменить внешность, настроив прическу, черты лица и прочие параметры. Можно выбрать и доспехи, но они не влияют на здоровье и броню, лишь дают визуальное отличие.