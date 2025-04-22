King Stars

Повелители вселенной - браузерная ММО стратегия реального времени локализованная, как и следует из названия, в космосе. Вы получаете под управление свою собственную планету. Из ее ресурсов вам пригодится металл и топливо для электростанций, хотя есть и "экологический" вид энергии - солнечная. Третий ресурс - это диетерий, один из двух изотопов водорода. Именно его и тритий прочили нам на заре космонавтики, как топливо космических путешествий. Разработчики игры реализовали эту идею, а наши земные ученые научились из него делать только водородную бомбу.

Что, как и зачем использовать подскажет помощник из самоучителя. Он же подскажет какие здания следует построить первыми, кого нанять и какие технологии развить первыми. Что делать на следующих этапах каждый решает сам - это и есть наш личный стиль игры.



Желаем удачи в покорении вселенной!

