Я, Феодал – браузерная онлайн стратегия в реальном времени (mmorts), действия которой разворачиваются в средние века, в эпоху кровавых междоусобных войн и могущественных феодалов. Небольшой отрывок земли под вашим чутким руководством может превратиться в процветающий и могущий, хорошо укрепленный город с развитой инфраструктурой, сырьевой базой и сильной армией.





С начала придётся без помощи заботиться о своей деревне, выполняя задания и добывая ресурсы, а впоследствии грабя поселения других игроков. Сперва нужно будет наладить добычу сырья, а уже только потом тренировать войска и завоёвывать чужие земли. Всегда надо бдеть, ведь мало ли кто положит глаз на нашу деревню и только и будет думать, как бы тут напасть на неё. Конечно, если есть достаточно большое количество оборонительных войск, то у противника ничего не получится. К тому же разведчики деревни наверняка заметят приближающиеся войска.





Не трать время в пустую, начни сражения за контроль над миром сейчас!















