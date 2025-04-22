Rain

Gem2

unranked rank iconkathrine80: i just withdraw some coins admin rejecet my withdraw
unranked rank iconkathrine80: i just complete offers admin - my all coin
unranked rank iconkathrine80: this site fack or scam
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Я, Феодал

Я, Феодал

Я, Феодал

Information

Я, Феодал – браузерная онлайн стратегия в реальном времени (mmorts), действия которой разворачиваются в средние века, в эпоху кровавых междоусобных войн и могущественных феодалов. Небольшой отрывок земли под вашим чутким руководством может превратиться в процветающий и могущий, хорошо укрепленный город с развитой инфраструктурой, сырьевой базой и сильной армией.


С начала придётся без помощи заботиться о своей деревне, выполняя задания и добывая ресурсы, а впоследствии грабя поселения других игроков. Сперва нужно будет наладить добычу сырья, а уже только потом тренировать войска и завоёвывать чужие земли. Всегда надо бдеть, ведь мало ли кто положит глаз на нашу деревню и только и будет думать, как бы тут напасть на неё. Конечно, если есть достаточно большое количество оборонительных войск, то у противника ничего не получится. К тому же разведчики деревни наверняка заметят приближающиеся войска.


Не трать время в пустую, начни сражения за контроль над миром сейчас!





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