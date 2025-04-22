Islanderz - бесплатная стратегическая игра с элементами экономики. После регистрации мы выберем одну из трех фракций - арксианскую, конкордианскую и прадерианскую. Выбор фракции очень важен, потому что каждая из них специализируется на разных элементах игрового процесса. Затем создаём наши острова, расширяем их и управляем ими. После этого исследуем различные корабли и обороннительные пушки и совершенствуем их.

Наш герой отправляется в различные экспедиции, чтобы получить опыт и разнообразные предметы. Основная задача, однако, состоит в том, чтобы создать свой военный флот, обороннительные сооружения или экономические структуры - всё в зависимости от Твоего стиля игры. Мы выполняем миссии, позволяющие нам приобрести множество полезных предметов или ресурсов, которые потом позволят развивать острова. Также найдём острова NPC, то есть искусственного интеллекта, которые сможем атаковать.

Графика довольно современная. Большинство цветов светлые, игра не мрачная или серая, что, безусловно, является плюсом. Присоединяйся к Islanderz сегодня и покори мир!

