Imperial Hero II - это ММОРПГ с кучей квестов, монстров, локаций и сражений. Тут есть возможность заниматься, кроме прокачкой героя, торговлей, дипломатией и многим другим, чтобы взойти на вершину рейтинга. Вглубись в подземелья, сражайся на арене, торгуйт на аукционе – просто станьте лучшим, и Аярская Империя будет вашей.



В самом начале игры не будет никакого создания героя ни выбора классов, единственное, что можно выбрать, это аватарку, которую в дальнейшем тоже можно поменять. Игрока ожидает обучение в стартовой деревушке.Там объяснят, как сражаться, каким образом брать и выполнять задания и т.д.

В ней также поначалу выбираем героя, путешествуем по точкам на карте и зачищаем зоны, за что получаем награды, заходим в города, где улучшаем экипировку и занимаемся торговлей. Но пара отличий у проекта всё же имеется: это огромная карта и малое влияние доната на игровой процесс. Первая состоит из более чем тридцати территорий с различными объектами, которые можно посетить. Среди них: города, посёлки, пещеры, леса, берега рек и простые поляны. Можно конечно тоже ускорить игру покупая соратники за реалные деньги, но их можно добыть и обычными способами