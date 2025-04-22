Rain

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Imperial Hero II

Imperial Hero II

Imperial Hero II

Information

Imperial Hero II - это ММОРПГ с кучей квестов, монстров, локаций и сражений. Тут есть возможность заниматься, кроме прокачкой героя, торговлей, дипломатией и многим другим, чтобы взойти на вершину рейтинга. Вглубись в подземелья, сражайся на арене, торгуйт на аукционе – просто станьте лучшим, и Аярская Империя будет вашей.

В самом начале игры не будет никакого создания героя ни выбора классов, единственное, что можно выбрать, это аватарку, которую в дальнейшем тоже можно поменять. Игрока ожидает обучение в стартовой деревушке.Там объяснят, как сражаться, каким образом брать и выполнять задания и т.д.
В ней также поначалу выбираем героя, путешествуем по точкам на карте и зачищаем зоны, за что получаем награды, заходим в города, где улучшаем экипировку и занимаемся торговлей. Но пара отличий у проекта всё же имеется: это огромная карта и малое влияние доната на игровой процесс. Первая состоит из более чем тридцати территорий с различными объектами, которые можно посетить. Среди них: города, посёлки, пещеры, леса, берега рек и простые поляны. Можно конечно тоже ускорить игру покупая соратники за реалные деньги, но их можно добыть и обычными способами

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Last reply: Sep 6, 2021

How is this game guys?

6 replies

Last reply: Apr 11, 2021

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