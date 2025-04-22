Idle Glory - бесплатная браузерная ролевая игра, созданная студией Esprit Games. Погрузитесь в захватывающий мир сражений и магии, посмотрите, какие приключения ждут вас, и станьте героем, который нужен каждому. Создайте свою команду и отправляйтесь сражаться с могущественными врагами, собирайте опыт и постоянно развивайте свои навыки. С этого момента вам не нужно беспокоиться об оборудовании, так как каждый из героев получит свои собственные предметы, а вы можете сосредоточиться на стратегии, которая приведет вас к победе! Объединяйтесь с другими игроками, создавайте гильдии и вместе становитесь лучшими на всем сервере! Не ждите больше и играйте в Idle Glory уже сегодня.