Icarus Online или Riders of Icarus — так называется в других регионах– это MMORPG от базе игрового движка CryEngine 3 от корейской компании Wemade разработан еще в 2014 году. Доступно 6 классов всадников: страж, берсерк, ассасин, маг, жрец и лучник, а редактор персонажей позволяет создать уникального и детально проработанного аватара..

В этой игре сможете найти огромный мир, PvP , воздушные сражения, крафт, рейтинговые дуэли и арена, сотни приручаемых питомцов, у которых есть возможность улучшения характеристик, огромные боссы, PvE, десятки уникальных подземелий с 3 режимами прохождения и 5 уровнями сложности.

Не жди и присойденись к уникальнуму миру полном прекрасной графики и епической музки, который только ждёт такого героя как Ты!