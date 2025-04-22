Honkai Impact 3rd - бесплатная игра, доступная для iOS, полная быстрых и энергичных боев, обрамленная очаровательной графикой в ​​стиле аниме. Мощные противники вернулись в ваш мир, чтобы уничтожить человечество! Хватай свое оружие и отправляйся в бой, чтобы защитить свою планету. Познакомся с кучей новых героев, которых ты встретишь на своем пути. У каждого из них свой характер, знания и навыки. Исследуй красивый, открытый мир игры, открой новые локации и уничтожай всех врагов по пути. Совершенствуй своих валькирии, чтобы стать еще сильнее и освободить мир Хонкай от воздействия зла! Не ждите и играйте в Honkai Impact 3rd сегодня!