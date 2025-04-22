Hero Rage -это браузерная игра MMORPG с красочным миром, монстрами и режимом PVP.

История начинается в ожесточенной после борьбы мире с Великим Демоном, душу которого разбили на части с помощью могучего меча Эскалибур и раскидали по свету, чтоб никогда не получилось собрать целое зло в одно место.

И вот спустя тысячи лет приспешники Демона восстали и захотели вернуть жизнь своему предводителю, нам же предстоит долгий путь, лежащий через огромное количество разнообразных задач по уничтожению сторонников зла, для обретения силы и подчинении легендарного меча своей воле. Первый шаг, который может озадачить игрока — это выбор фракции. Всего две стороны — Стражи и Войны, которые всё время борются между собой.

В игре отсутствует понятие собственного персонажа и его класс, так как игрок управляет отрядом, который со временем можно дополнять новыми войсками, улучшать старых героев, которые уже воюют с нами какое-то время и тд. Все персонажи делятся на несколько типов — защита, атака и поддержка и только от Тебя зависит стиль игры! У каждого героя есть тоже свои собственные умения, которые надо прокачивать, убивая монстры и выполняя задачи.

Так чего же Ты ещё ждёшь? Начни играть, так как мир можешь спасти только Ты!







