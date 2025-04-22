Небеса - это удивительный мир, который уже полюбили миллионы игроков! Это история о сложных буднях хранителя волшебного острова, его путешествиях и эпических сражениях с монстрами. Это уникальная игра с шестью культами, разделенными на две фракции - Любовь, Мужество и Праздник, которые ведут борьбу с Ненавистью, Скорбью и Ужасом. Нелегкая судьба Хранителей, вовлеченных в конфликт богов и их аватаров полна приключениями и незабываемыми историями.