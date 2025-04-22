Harvest Land - симулятор фермы, оформленный в славянской тематике и культуре с приятным музыкальным сопровождением и конфетоподобной графикой. Великие люди и их жены отправились в долгое приключение в надежде найти новый дом. Они прибыли на родину на большой остров, где есть место для фруктовых деревьев и больших полей. Славяне постоянно работают, стараются прокормить себя и своих детей. С первых минут трудолюбивые жители деревни не сидят на месте, а работают на поле и собирают яблоки. Вырубив несколько ненужных сосен и берез, они начинают строить большие дома для жителей и различные хижины для ремесленников. Лесопилка производит древесину, для ковки мечей нужна кузница, а в пекарне готовят хлеб. Стратегия мало отличается от стандартных мобильных ферм. Все здания требуют времени, растения тоже растут постепенно. Чтобы ускорить процесс, вы можете использовать специальную игровую валюту, купленную за реальные деньги. Также есть возможность торговаться с другими игроками, особенно за редкие ресурсы.