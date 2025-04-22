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Guns of Glory - это инновационная бесплатная MMO стратегия. Используемая в нем механика RTS позволит вам испытать захватывающие моменты, уничтожая врагов со всего мира и создавая выгодные альянсы.





Ваше королевство разрушено войной, вы должны захватить Корону Судьбы у зловещего кардинала и вместе с мушкетерами, стоящими рядом с вами, атаковать врагов.





Постройте великолепный замок, создайте неудержимые дирижабли и отправьте их в атаку, чтобы построить сильную, непобедимую империю!