Guild of Heroes - fantasy RPG

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Примите вызов гильдии магов! Королевство разграблено кровожадными монстрами и драконами. Сражайтесь с друзьями и получи вечную славу!





Guild of Heroes - это классическая фэнтезийная игра, полная гномов, эльфов и троллей. Отправляйтесь в эпическое путешествие в этот сказочный мир и сразитесь с другими игроками в захватывающей фэнтези RPG-игре.





Позвольте себе удивиться множеству монстров, с которыми вы столкнетесь, постоянно улучшайте свое снаряжение и навыки, докаэи своё доминирование!