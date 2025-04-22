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Guild of Heroes - fantasy RPG

Guild of Heroes - fantasy RPG

Guild of Heroes - fantasy RPG

Information

Для игры требуется скачать эмулятор Android - BlueStacks!


Примите вызов гильдии магов! Королевство разграблено кровожадными монстрами и драконами. Сражайтесь с друзьями и получи вечную славу!


Guild of Heroes - это классическая фэнтезийная игра, полная гномов, эльфов и троллей. Отправляйтесь в эпическое путешествие в этот сказочный мир и сразитесь с другими игроками в захватывающей фэнтези RPG-игре.


Позвольте себе удивиться множеству монстров, с которыми вы столкнетесь, постоянно улучшайте свое снаряжение и навыки, докаэи своё доминирование!

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Last reply: Dec 18, 2021

How to play this game and ho to be a pro?

3 replies

Last reply: Oct 11, 2020

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