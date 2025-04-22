GTA: Criminal Russia

GTA: Криминальная Россия - бесплатная многопользовательская ролевая игра, в которой ты можешь быть кем угодно.





Начни новую жизнь в России, где только самые стойкие выживают на опасных улицах. Познакомься с городами России и автомобилями, которые будут ездить по оживленным улицам. Удивительная атмосфера познакомит тебя с гангстерским миром, а благодаря голосовому чату ты сможешь общаться с другими игроками. Продвигайся и удерживай свои позиции, чтобы покорить криминальный мир России.





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