God of Gods - удивительно красочная MMO-игра, в которой наша основная задача - спасти этот мир фантазий от зла.



Мы можем сделать это с помощью наших друзей и милых элементалов. Да, элементалы, так как боевая система в целом основана на разных элементaлях. Это приносит некоторую свежесть в сравнении c другими играми этого типа.





Графика проста, а интерфейс расширен. Квесты не позволят скучать, а их количгество приятно удивит.

Вы хотите почувствовать себя молодым богом? Эта игра определенно для вас!

