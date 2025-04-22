Gladiators

"​Гладиаторы" предлагают Вам стать самым известным владельцем лучших воинов во всём Древнем Риме! Сначала, конечно, надо будет заработать репутацию начав с открытия школы, покупки рабов и приглашения тренера, который улучшит боевые возможности Твоих гладиаторов. Больше всего времени Ты проведёшь на Арене, где будешь соревноваться с другими игроками в поединках или турнирах в имя славы и ,конечно же, денег. Помни, что враги тоже хорошо подготовлены, поэтому выбор гладиатора важен, так как каждый из семи видов отличается друг от друга. Время между сражениями не менее важно, твои воины устали и о них надо позаботится. Как это сделать? Прежде всего следует построит термы, где масажер расслабит и вылечит их раны. Оплатить его сможешь выигрышем или... построенной ранее торговой лавкой, которая приносит ежедневный доход. Так что в этой игре надо помнить не только о своих воинах, но и о развитии. Присоединяйся к Гладиатором уже сегодня и стань лучшим Вледельцем Лудус!





