Generals: Art of War - это MMORTS военная стратегия созданная Apex Point в рeжиме реального времени. Вас ждет огромный выбор построек и локаций для исследований, различные виды войск и сражений!





Геймплей будет разделен на две части: развитие базы и военный действия. Расширяя сферу своего влияния Вам прийдется сражаться с другими альянсами, что приведет к необходимости наращивания военной силы, улучшению зданий повышая их характеристики. Не забывайте при этом увеличивать количество ресурсов, которые можно получить в сражения с противниками, отнимая их припасы.

Хотите поиграть в MMORTS в реальном времени, значит, вам обязательно понравится стратегия Generals: Art of War. Вступай в ряды доблестных Генералов и начинайте развивать свою военную империю!