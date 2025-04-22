Final Fantasy XV: A New Empire

Создай свой собственный город в мире Final Fantasy XV. Испытай совершенно новое приключение на своем телефоне!
Присоединяся к своим любимым персонажам из FFXV и создай свою империю, собирая ценные ресурсы, создавая армию, в которой разработаешь несколько классных стратегий и сможешь принять участие в легендарных битвах вместе с миллиардами других игроков. Возьми под свой контроль Кристалл перед другими игроками, пригласите своих друзей и создай мощную гильдию, чтобы победить своих врагов и кучу разных монстров.
Создай новую Империю сейчас!
10 replies
Last reply: Dec 23, 2021
15 replies
Last reply: Sep 9, 2021
1 replies
Last reply: Dec 31, 2020
10 replies
Last reply: Dec 30, 2020
7 replies
Last reply: Dec 11, 2020
5 replies
Last reply: Dec 10, 2020
4 replies
Last reply: Dec 7, 2020
2 replies
Last reply: Dec 6, 2020