Fifa Online 4 - бесплатная спортивная компьютерная игра, разработанная студией Electronic Arts. Каждый футбольный фанат хорошо знает FIFA, и теперь она доступна каждому абсолютно бесплатно. Участвуй в онлайн-соревнованиях с игроками со всего мира, выбирай из сотен команд, в которых вы найдете настоящих футболистов. Побеждай в матчах и поднимайся в мировом рейтинге. Участвуй в турнирах с людьми со всего мира и докажи, что ты и твоя команда достойны называться лучшими!

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