Если Тебе понравился FarmVille, то наверняка полюбишь Farmerama, игру, разработанную немецким Bigpoint.



Будучи фермером, Ты должен заботиться о своей ферме, посеяв семена, собирая урожай и заботясь о животных. Экономический фактор поможет получить больше денег, используемых для новых улучшений и развития фермы, благодаря чему в конечном сможешь стать настоящим сельскохозяйственным магнатом.



Кроме типичных экзотических и домашних животных, игра позволяет скрещивать разные виды, получая новые. И как будто всего этого было недостаточно, создатели подготовили для нас несколько мини-игр, увеличив наш геймплей на много больше.