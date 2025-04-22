Eternal Magic - бесплатная игра MMORPG. Создано китайской компанией Duoyi Network, известной благодаря игровой линейке Shenwu. Игра имеет огромный фэнтезийный мир, в котором игроки могут создать свой уникальный стиль боя, используя специальные категории для каждого класса: базовые, руны, туз в рукаве, специализированные и пассивные навыки. Если вы поклонник PvP-сражений, MOBA или просто проходите уровень, все это можно найти в Enternal Magic. Для тех, кто ищет социальную контактов в играх, разработчики подготовили режим, в котором вы можете просто встречаться с кем-то, жить вместе, даже жениться! Присоединяйтесь к волшебному миру прямо сейчас и станьте частью большого игрового сообщества Eternal Magic.