Escilon - захватывающая бразуерная игра ММОRPG, которая предлагает вам выживание на всех этапах развития человека.

Вы начинаете своё путешествие с каменного векa, ваш герой будет добывать пищу, разводить огонь и улучшаться, чтобы получить доступ следующей эре. Тут вас ждёть добывание оружия, владение им, охота, создание оборудования, овладение профессией.

Escilon делится на пять независимых частей, которые имеют общий сюжет. У каждой эпохи есть своя особенность и неповторимая атмосфера.

Необычная и уникальная боевая система в игре Escilon - это пошаговая битва, в которой вы решаете, куда ударить врага. Кроме того, вы выбираете то, что хотите поразить - голову, кулак, оружие или ногу. Я могу защитить, чтобы уменьшить урон. Эта система представляет собой разнообразный игровой процесс и заставляет игроков задуматься, почему играть в Эсцилон - это удовольствие.

Выбор профессии - очень важный момент. Каждая эпоха имеет свою собственную конкуренцию, в которой разные приоритеты. Например, в каменном веке большинство коллекционеров - потому что вам нужны ресурсы для создания объектов.