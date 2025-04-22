Entropia Universe

Однако, EU уже претерпела сотни различных модификаций, включая двойную смену графического движка. В настоящее время игра поддерживает мощный "комбайн" для создания графики и физики — CryEngine.





Более того, Entropia использует потрясающе, высококачественные текстуры, сильно моделируемые фигуры и карты, ярко анимированная флора на всей планете Калипсо.





Также мы можем вывести наши деньги из игры. Один доллар США равен десяти PED (ProjectEntropiaDollars). Конечно, бесплатный сыр только в мышеловке, поэтому мы начинаем с полностью пустым аккаунтом. Есть возможность получить PED без каких-либо транзакций. На деле, у нас есть несколько вариантов — коллекционирование питомцев, поиск фруктов, покупки и т.д. Но к сожалению, все эти «развлечения» отнимают слишком много времени и совсем неэффективны.





Мы можем найти специфические виды сырья на определенных участках карты. Спрос на некоторые из них довольно высок, поэтому другие будут больше платить за них.