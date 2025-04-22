Rain

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Empire: Four Kingdoms

Empire: Four Kingdoms

Empire: Four Kingdoms

Information

Подготовься к битве в средневековой стратегии Empire: Four Kingdoms! Расширь свою империю и сразись с миллионами других игроков со всего мира.

Развивай свою экономику строя крепости и фермерские хозяйства, создавай союзы для противодействия врагам.

Встань в первой линии вместе со своей непобедимой армии и прими участие в великих сражениях, которые сделают из Тебя самого могущественного правителя всех времен!

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How many farm fields do you own in this game?

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Actually I didn't play much, but it's a boring game

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