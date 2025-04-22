Подготовься к битве в средневековой стратегии Empire: Four Kingdoms! Расширь свою империю и сразись с миллионами других игроков со всего мира.



Развивай свою экономику строя крепости и фермерские хозяйства, создавай союзы для противодействия врагам.



Встань в первой линии вместе со своей непобедимой армии и прими участие в великих сражениях, которые сделают из Тебя самого могущественного правителя всех времен!

