Dragon Storm Fantasy - бесплатная MMORPG-игра для мобильных телефонов, в которой вы будете вести великие сражения в мире Arcus. Аркусу нужны герои! Станьте одним из драконов и вступайте в борьбу с игроками со всего мира. Наслаждайтесь игрой в одиночку или с друзьями, путешествуйте по землям и сражайтесь с могущественными существами. По пути вы встретите много сильных и бесстрашных боссов, с которыми вам придется столкнуться, и ваша смелость будет вознаграждена. Собирайте экипировку и улучшайте своего героя, чтобы стать еще сильнее. Обменивайтесь предметами с игроками со всего мира, благодаря системе, которая позволяет вам играть вместе между различными серверами. Совершенствуйте свои таланты и навыки, и вы станете лучшим непобедимым воином во всем Аркусе! Не ждите больше и играйте в Dragon Storm Fantasy уже сегодня!