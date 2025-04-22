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Dragon Lord

Dragon Lord

Dragon Lord

Information

Dragon Lord - это игра, которая даёт Тебе возможность играть в качестве могучего рыцаря, отправляющегося в опасное приключение. В конце концов, орды варваров, всевозможные монстры и угроза уничтожения этого сказочного мира могут быть остановлены только героем.

После создания Твоего персонажа надо выполнить многочисленные миссии, в которых нужно изучить правила этого мира. А их совсем немало! Множество игровых режимов и типов открывают путь для сотен рассказов.

И герой, и компаньоны (новобранцы) могут повышать уровни, тем самым увеличивая свое здоровье, сопротивление и физические или умственные атаки. Уровень персонажа влияет на сюжетную линию, так как многие из них могут быть разблокированы только после достижения определенного уровня.

Если Ты ищешь игру с удивительным количеством действий, предлагая на каждом шагу доступ к новым местам и квестам, то Dragon Lord, несомненно, заслуживает Твоего внимания. Не бойся, брось все, стань Лордом Драконов и спаси мир!

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