Dragon Awaken

Dragon Aawaken - бесплатная игра MMORPG, в фантастическом мире, наполненном драконами.
Наше приключение начинается с выбора пола персонажа. Герой должен быть непреклонно расширен, чтобы не отставать от легендарного рыцаря-дракона. Пошаговая система борьбы дает множество различных возможностей и помогает нам адаптировать атаку против разных врагов. Геймплей значительно обогащен драконами, помогающими нам в боях.
Стань легендарным воином-драконом, поднимай и тренируй своих драконов, повторяй других героев, чтобы создать непобедимую команду воинов. Сделай всё, что можешь, чтобы уничтожить Тёмного Дракона.
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