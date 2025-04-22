Dragon Awaken

Dragon Aawaken - бесплатная игра MMORPG, в фантастическом мире, наполненном драконами.



Наше приключение начинается с выбора пола персонажа. Герой должен быть непреклонно расширен, чтобы не отставать от легендарного рыцаря-дракона. Пошаговая система борьбы дает множество различных возможностей и помогает нам адаптировать атаку против разных врагов. Геймплей значительно обогащен драконами, помогающими нам в боях.



Стань легендарным воином-драконом, поднимай и тренируй своих драконов, повторяй других героев, чтобы создать непобедимую команду воинов. Сделай всё, что можешь, чтобы уничтожить Тёмного Дракона.



