Disney Heroes: Battle Mode

Хотели бы вы стать одним из ваших любимейших героев из Disney и Pixar?

Наверняка, ты прекрасно знаешь имена Суперсемейки, Фрозоны или Ральфа, не так ли?





Посетите Цифровой Город, где неожиданно некоторые из ваших известных друзей превратились зомби.

Присоединяйся к команде, которая должна бороться с ужасным вирусом, который все больше распространяется по городу!

Разблокируй больше героев, чтобы нарастить мощь и собери все 15 доступных!





Было бы грустно оставаться на месте и наблюдать как любимые герои Диснея, проигрывают в войне против вируса.

Благодаря твоим сражениям ты сможешь улучшить своих героев с помощью удивительных механизмов и способностей!

Наслаждайтесь забавными диалогами и спасай своих героев от зла ​​в этом новом цифровом мире!