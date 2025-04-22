Dark Fury это ролевая смесь стратегии и слешера, в котором нам предстоит сражаться с ордой монстров, улучшать экипировку, создавать новые вещи и участвовать в эпической истории.

История Dark Fury начинается с того, могущие боги использовали Клинок Армагедона и открыли портал в другое измерение, с которого выползли чудовища и демоны, а владельца земель, Королём Артуром, предали подданные. Чтоб спасти мир и короля призвали вас, Избранного, который должен вернуть покой в мир и спасти короля, а потом кто знает - может сами станете королём?

Конечно, не будете бороться одни - вам надо собирать свой отважный отряд из храбрых рыцарей, которых поможет сражаться с бесчисленными противниками, а после каждого боя будут становится сильнее. Используй специальные способности и оружие, чтоб точно достичь победы.



