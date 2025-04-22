Rain

Gem0

unranked rank iconkathrine80: i just withdraw some coins admin rejecet my withdraw
unranked rank iconkathrine80: i just complete offers admin - my all coin
unranked rank iconkathrine80: this site fack or scam
unranked rank iconkathrine80: hlw
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndy R0631: uh?
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: catJAM emote (inline chat version)
unranked rank iconTasawar abbas: Mara coin nh aw rhy
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unranked rank iconJuan Montenegro: Robux 100.000
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Dark Fury

Dark Fury

Dark Fury

Information

Dark Fury это ролевая смесь стратегии и слешера, в котором нам предстоит сражаться с ордой монстров, улучшать экипировку, создавать новые вещи и участвовать в эпической истории.
История Dark Fury начинается с того, могущие боги использовали Клинок Армагедона и открыли портал в другое измерение, с которого выползли чудовища и демоны, а владельца земель, Королём Артуром, предали подданные. Чтоб спасти мир и короля призвали вас, Избранного, который должен вернуть покой в мир и спасти короля, а потом кто знает - может сами станете королём?
Конечно, не будете бороться одни - вам надо собирать свой отважный отряд из храбрых рыцарей, которых поможет сражаться с бесчисленными противниками, а после каждого боя будут становится сильнее. Используй специальные способности и оружие, чтоб точно достичь победы.

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