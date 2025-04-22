Countries of War - это бесплатная браузерная MMO игра, действия которой происходит во времена древнего Китая. Начните свое путешествие в мире, полном волшебства, могущественных воинов и удивительных приключений. Сражайтесь за свое королевство во время войны между тремя великими королевствами древнего Китая. По пути вы встретите множество великих и сильных героев, которые с радостью поддержат вас в бою. Любуйтесь красочной и приятной на глаз графикой, стилизованной так, чтобы она максимально отражала атмосферу восточных легенд. Повышайте уровень, собирайте предметы, развивайте свое войско и будьте непобедимыми. Не медли и начни играть в Countries of War уже сегодня!