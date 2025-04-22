CS: GO - это достойный наследник классической игры «Counter-Strike». Присоединяйтесь к массовому сообществу электронного спорта. Играйте в одном из двух режимов игры (классический случайный или классический конкурсный) или более динамичный - Demolition и Arms Race. Удивительная графика, отличные звуковые эффекты и невероятный реализм (без масштабирования оружия, отдачи, физики пуль). Ну и также 167 достижений, обеспечивающих разнообразие геймплей.

Counter-Strike: Global Offensive порадует и старых поклонников Counter-Strike, и новых игроков. Время и деньги, вложенные в эту игру, безусловно, возвращаются для отличного игрового процесса.

