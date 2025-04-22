Создатели Supremacy 1914 представляют Call of War, стратегическую игру в реальном времени, помещенную в реалиях Второй мировой войны.



Графика игры не очень впечатляет, но расширенные элементы игрового процесса увлекают более, чем могли бы это сделать визуальные эффекты.



Вначале игры принимаем под свою опеку одного из участвующих в войне народов. Отныне наша задача - заботиться о нём, его развитии, расширять знания в области технологий и экономики. В то же время продолжающаяся война требует от нас сосредоточения на военном прогрессе.



Королевства, которыми мы управляем, разделены на регионы. Каждый регион может собирать ресурсы для нас и предоставлять средства в хранилище через налоги. В этих регионах также можно строить укрепления, шахты и инфраструктуру, необходимые для обеспечения надлежащего развития государства.



Все это в сочетании с дипломатической способностями обеспечит нам успех!



Эта отличная тактическая игра будет действительно хорошим развлечением для любого истинного поклонника стратегии.