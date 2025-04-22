Caliber — бесплатный шутер для ПК, разработанный 1C Game Studios.





Собери команду из 4 человек и отправляйcz на фронт. Тебя ждут увлекательные режимы PvP и PvE, где важна стратегия и правильная тактика. Есть 4 роли: Штурмовик, Медик, Снайпер и Поддержка, найди свою любимую, протестируй ее и открой свой любимый стиль игры. Настрой своего персонажа так, как тебе нравится, в игре есть множество предметов и нарядов, которые ты можешь надеть на своего героя. Присоединяйся к сотням тысяч игроков и вступай в бой вместе!





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