Ботва Онлайн: Битва за реальную капусту!

Онлайн игра Ботва – это браузерная юмористическая стратегия от Destiny Development (ранее на 4GameGround), которые создатли такие игры как Music Wars, Angry Pets и Понаехали тут! Ботва – это игра для тех, кому уже надоели всяческие эльфы, огры, орки, худосочные маги и прочие пафосные обитатели фентезийных онлайн миров. В самом начале игрового процесса надо выбрать сторону, за которую он будет играть. Рас в игре две: свинтусы и баранусы. Можно долго не мучиться с выбором, так как расы схожи по начальным параметрам. После того, как игрок выберет фракцию, то он приступает к созданию внешнего вида своего персонажа.

