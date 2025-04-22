Blood and Soul это одна из самых свежих и детально проработанных MMORPG. Внешне новый виртуальный мир сотворён в стиле романтического фэнтази. Игроки сами выбирают путь на основе своих желаний: если Ты больше предпочитаешь агрессию и битвы - специально для Тебя хорошо продуманная система PvP, кланов, прокачки и совместной сетевой игры; если Тебе ближе нежность и созидание - можешь воспользоваться огромным выбором различных социальных элементов в игре начиная от множества социальных эмоций вашего персонажа и заканчивая проведением свадеб. В силах игрока придать своему персонажу настоящую индивидуальность, которая начинаются уже на этапе создания - есть возможность детально настроить внешний вид, а в дальнейшем с помощью тех же многочисленных эмоций выражать свое настроение окружающему прекрасному миру.



В игре есть 4 класса: воин, маг, бард, стрелок. Каждый класс по своему уникален, у каждого есть свои особенности и преимущества, разобраться в них можно по ходу игры. Также после 60 уровня можно выбрать профессию, по две на каждый класс.



Бард - апостол, хранитель.

Воин - повелитель, паладин.

Маг - священник, громовержец.

Стрелок - призрак, следопыт.





Не жди и начни играть уже сегодня, так как Blood and Soul точно Тебя затянет!



