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Blood and Soul

Blood and Soul

Blood and Soul

Information

Blood and Soul это одна из самых свежих и детально проработанных MMORPG. Внешне новый виртуальный мир сотворён в стиле романтического фэнтази. Игроки сами выбирают путь на основе своих желаний: если Ты больше предпочитаешь агрессию и битвы - специально для Тебя хорошо продуманная система PvP, кланов, прокачки и совместной сетевой игры; если Тебе ближе нежность и созидание - можешь воспользоваться огромным выбором различных социальных элементов в игре начиная от множества социальных эмоций вашего персонажа и заканчивая проведением свадеб. В силах игрока придать своему персонажу настоящую индивидуальность, которая начинаются уже на этапе создания - есть возможность детально настроить внешний вид, а в дальнейшем с помощью тех же многочисленных эмоций выражать свое настроение окружающему прекрасному миру.

В игре есть 4 класса: воин, маг, бард, стрелок. Каждый класс по своему уникален, у каждого есть свои особенности и преимущества, разобраться в них можно по ходу игры. Также после 60 уровня можно выбрать профессию, по две на каждый класс.

Бард - апостол, хранитель.
Воин - повелитель, паладин.
Маг - священник, громовержец.
Стрелок - призрак, следопыт.


Не жди и начни играть уже сегодня, так как Blood and Soul точно Тебя затянет!

Recent Forum Posts

Good game.

12 replies

Last reply: Feb 28, 2022

how to play this game???? tell me?

15 replies

Last reply: Sep 11, 2021

I have played it. For those who also did - yes, you need to create new account.

4 replies

Last reply: Feb 11, 2021

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