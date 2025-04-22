Построй собственную космическую империю в браузерерной игре «Astro Empires»! Создавай структуры необходимые для расширения Твоего государства, космические корабли и сражайся в эпических битвах с другими игроками! Продвинь свои исследования, чтобы улучшить экономическую базу, а также увеличить военные возможности! Перейди в огромную вселенную с разными галактиками, десятками и сотнями разных игроков, с которыми Тебе придётся сражаться или торговать! Сравни свои результаты с другими пользователями и поднимайся по лестнице, чтобы превзойти своих соперников. Но помни, Ty должен играть осторожно! У противников есть одна цель, и они будут безжалостны, поскольку сама Вселенная жестока и беспощадна. Однако ничто не даёт больше удовлетворения, чем разрушение базы врагов, которая была построена в течение сотен часов. Готов привести свою империю во славу? Присоединяйся к Astro Empires уже сегодня!







