Для игры требуется скачать эмулятор Android - BlueStacks!





Приближается опасность, кровожадный дракон Нерокл вернулся ...





Соберите команду легендарных героев, побеждай жестоких драконов, завоевывай вражеские крепости и расширяй свое королевство. Брось вызов игрокам со всего мира и увеличьте свою силу.





Добывай яйца в логовах драконов и дрессируйте своих собственных зверей.





Призови десятки мифических героев с могущественными навыками и создай непобедимую армию из пяти могущественных рас.





Откройте для себя фантастический мир Art of Conquest уже сейчас!