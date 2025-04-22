Allods Online

Аллоды Онлайн — бесплатная компьютерная MMORPG от студии My.Games.





Отправляйся в новое удивительное приключение в мире Сарнаута и присоединяйся к сотням игроков со всего мира. Выбери сторону в конфликте — Лигу или Империю, и сражайся, чтобы завоевать новый мир. При создании персонажа ты можешь выбрать одну из 7 различных рас, разделенных на доступные для Лиги и Империи, и целых 10 классов! Найди свой любимый стиль игры и увлекись игрой навсегда. Ищи себе попутчиков и вместе сражайся с демонами и монстрами, которые встанут у вас на пути. Узнай, какие секреты скрывает Сарнаут, и попытайся остановить быстро приближающуюся катастрофу.





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