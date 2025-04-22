Allods Online

Rain

Gem17

unranked rank iconretiro7968: hi
SystemGamehag: 3 users received Gem13 from the Rain.
unranked rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
unranked rank iconPaulTran: thanks
unranked rank iconskrt: yyo
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: One user received Gem82 from the Rain.
unranked rank iconmara shady: ??
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: ?\
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: can anyone tell me every offer (android) which has given the,m gems
novice rank iconhanfred: not every offer pays instantly
novice rank iconhanfred: I think 50000 gems
unranked rank iconsigmaaboy: but my diamonds wont load
unranked rank iconsigmaaboy: yes
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: there is a bar
unranked rank iconsigmaaboy: but how many do i hae to earn
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: then profile
unranked rank iconsigmaaboy: yes
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: click your pfp on top right
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: ok?
unranked rank iconsigmaaboy: how much do you need to earn to go rank up
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: wait 24 hours
unranked rank iconmnxaxeygpuftpcyrnm: i earned like 1k
unranked rank iconmnxaxeygpuftpcyrnm: why do my diamands not come
SystemGamehag: 2 users received Gem370 from the Rain.
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: hello
unranked rank iconAbdullah Aldanoglu: free game at https://seruapk.com/
unranked rank iconkirill: всем пр
unranked rank iconАня Бедойя Камачо: hi
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
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Аллоды Онлайн — бесплатная компьютерная MMORPG от студии My.Games.


Отправляйся в новое удивительное приключение в мире Сарнаута и присоединяйся к сотням игроков со всего мира. Выбери сторону в конфликте — Лигу или Империю, и сражайся, чтобы завоевать новый мир. При создании персонажа ты можешь выбрать одну из 7 различных рас, разделенных на доступные для Лиги и Империи, и целых 10 классов! Найди свой любимый стиль игры и увлекись игрой навсегда. Ищи себе попутчиков и вместе сражайся с демонами и монстрами, которые встанут у вас на пути. Узнай, какие секреты скрывает Сарнаут, и попытайся остановить быстро приближающуюся катастрофу.


Не жди больше и играй в «Аллоды Онлайн» уже сегодня!


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  • Запас боевых экстрактов (10 шт.)
  • Запас защитных экстрактов (10 шт.)
  • Тройной репликатор ( 15 шт.)
  • 300 000 капель мирры
  • Фолиант Знаний (5 шт.)
  • Малый набор благовоний ( 7 дней)

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