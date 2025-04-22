FightMan - это браузерная MMORPG игра в стилистике анимэ. Ты возвращаешься в прошлое и становишься воином древнего клана, судьба которого, защитить мир от уничтожения. У тебя есть возможность выбора 3 стихий: природы, неба и земли. В начале игре все участники смогут пройти обучение, атакуя деревянных солдат, а затем перенести в места реальных сражений. Почти всю дорогу тебя будет сопровождать прилестная компаньонка Хуана, которая равлечет тебя шутками и даст подсказки касательно прохождения миссий. Создай своего собственнго персонажа, который неустанно будет бороться с армией врагов. Стань героем Азии и перепиши историю заново!