Rain

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unranked rank iconkathrine80: i just withdraw some coins admin rejecet my withdraw
unranked rank iconkathrine80: i just complete offers admin - my all coin
unranked rank iconkathrine80: this site fack or scam
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11x11

11x11

11x11

Information

Онлайн симулятор работы футбольного тренера/менеджера - игра "11x11".

После регистрации в "11х11" мы получаем в своё распоряжение полностью укомплектованную футбольную команду. С ней мы можем участвовать в организованных каждые 15 минут товарищеских матчах - это позволяет заработать максимальное колличество баллов поднимаясь в рейтингах и развить наших игроков. Да, конечно же, если бы мы только лишь сражались игроками по всему миру - это не был бы симулятор менеджмента.

В игре "11х11" каждый член команды имеет свои навыки, которые можно развивать. И вратарь, и полевые игроки после выигранного матча повышают своё умение. В результате чего вся команда становится лучше. Именно благодаря участию в товарищеских матчах можно отточить умения и навыки игроков, после чего можно отправляться на турниры. Если же вы совсем уверовали в свой дар тренера - можно побороться за кубок. Скучно не будет.

А отдохнуть от футбольных баталий можно строя стадионы, открывая магазинчики для клиентов и развивая бизнес.


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is this Mathematical game?

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Last reply: Feb 15, 2022

Hmm never heard of it

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Last reply: Nov 16, 2021

What is this game??

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Last reply: Nov 16, 2021

11x11 it is ezzy

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who played this game before?

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Wow this game is amezing

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