Онлайн симулятор работы футбольного тренера/менеджера - игра "11x11".



После регистрации в "11х11" мы получаем в своё распоряжение полностью укомплектованную футбольную команду. С ней мы можем участвовать в организованных каждые 15 минут товарищеских матчах - это позволяет заработать максимальное колличество баллов поднимаясь в рейтингах и развить наших игроков. Да, конечно же, если бы мы только лишь сражались игроками по всему миру - это не был бы симулятор менеджмента.



В игре "11х11" каждый член команды имеет свои навыки, которые можно развивать. И вратарь, и полевые игроки после выигранного матча повышают своё умение. В результате чего вся команда становится лучше. Именно благодаря участию в товарищеских матчах можно отточить умения и навыки игроков, после чего можно отправляться на турниры. Если же вы совсем уверовали в свой дар тренера - можно побороться за кубок. Скучно не будет.



А отдохнуть от футбольных баталий можно строя стадионы, открывая магазинчики для клиентов и развивая бизнес.





