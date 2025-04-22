Раздор - это бесплатная браузерный RPG создан в 2010 году, который до сих пор притягивает огромное количество игроков так как разработчики создали прекрасный мир, где обитают магические существа и происходят атмосферные события.

Сама игра основана на конфликте двух сторон: людей, которые сотрудничают с гномами и орков имеющих союз с эльфами. Первая сторона обитает степной полуостров, а вторая занимает тёмный лес с ужасными.монстрами.

В Раздоре доступно большое количество чудесных локации и здании, где можно добыт нужные ресурсы для крафта экипировки и предметы, которые просто могу пригодится во время путешествии. Конечно же чтоб их добыть надо будет побороться, а сами битвы могут быть массовые или дуэльные, к примеру PVP против игроков.

Кроме битв в игре доступны и другие развлечения: можно ловить рыбу, рубить дрова или же заниматься торговлей. Возможностей, как и профессий, в игре много, их только стоит изучить.

Не жди, мир Раздора ждёт!