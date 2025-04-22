Гвардия Света -это браузерная игра MMORPG с красочным миром, монстрами и режимом PVP.

История начинается во время того, как боги Олимпа опять не могли найти общий язык и начали между собой бесконечную войну, а полем битвы стала наша земля. Как говорят предания, только избранный воин сумеет покончить с войной с помощью магического артефакта.

В начале игры вам предстоит выбрать один из трёх классов: воин, маг и лучник, кроме этого у вас будет огромный набор наёмников, которые будут Вам помогать во время путешествии и в боях, которые происходят в пошаговой системе.

Надо тоже написать, что в игре есть доступен "донат", но он не обязателен, так как получаем тоже бесплатную валюту - серебро.

Так что не жди и постарайся защитить землю от гнева богов!