Rain

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Эпос: Воин стихий

Эпос: Воин стихий

Эпос: Воин стихий

Information

Эпос: Воин стихий   -это браузерная игра MMORPG с красочным миром, монстрами и режимом PVP.

История начинается во время того, как боги воюют с армей мертвецов и тебе, как отважнему герою, надо будет боротся за справедливость и уничтожить всё зло не только на земле, но тоже в царстве мёртвых.

В начале игры вам предстоит выбрать один из трёх классов: воин, маг и лучник, кроме этого у вас будет огромный набор наёмников, которые будут Вам помогать во время путешествии и в боях, которые происходят в пошаговой системе.

Надо тоже написать, что в игре есть доступен "донат", но он не обязателен, так как получаем тоже бесплатную валюту - серебро.

Так что не жди и победите победителья мертвецов!

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Last reply: Feb 7, 2021

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