Рыцарь Небес -это браузерная игра MMORPG с красочным миром, монстрами и режимом PVP.

История начинается во время того, как Архангел Люцифер предал Небеса, Рай после этого оказался в страшной опасности и почти полностью разрушен, а защитить его могут лишь избранные герои, такие, как Ты!

В начале игры вам предстоит выбрать один из трёх классов: воин, маг и целитель, кроме этого у вас будет огромный набор наёмников, которые будут Вам помогать во время путешествии и в боях, которые происходят в пошаговой системе.

Надо тоже написать, что в игре есть доступен "донат", но он не обязателен, так как получаем тоже бесплатную валюту - серебро.

Так что не жди и стань Рыцарем Небес!