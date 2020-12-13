CSR Racing 2

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novice rank iconGael seguil: hhooo
novice rank iconGael seguil: привет
novice rank iconAlfred Bundle: mone
novice rank iconfra4: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem177 от Дождя.
novice rank iconmarialuisa: привет
novice rank iconItsabdias Castillo: Я новичок
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconItsabdias Castillo: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Кристаллов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: google скажет тебе
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Полагаю, да, просто погуглите
novice rank iconKamilos31: то есть в майнкрафте будет обычная многопользовательская игра и моды?
novice rank iconKamilos31: извини, что так спрашиваю я обычно всегда покупал игры, недавно нашёл gamehag
novice rank iconKamilos31: ааа ок я понимаю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: это как стим, если ты это знаешь
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: вы получаете ключ и используете его в microsoft store
novice rank iconKamilos31: речь идет о том, что вы получаете письмо по электронной почте, и что мне делать дальше?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Ты когда-нибудь устанавливал игру?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: не уверен, что вы имеете в виду
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: он загружает игру, а потом вы можете играть
novice rank iconKamilos31: ок, вижу, а как выглядит загрузка?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: эти будут работать
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java и Bedrock Edition для ПК CD ключ ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java & Bedrock Edition для ПК EU Windows 10 CD ключ
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: или тот, что за 18240, тоже работает
novice rank iconKamilos31: ок, я проверю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня ушла 1 секунда, чтобы это найти
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 18260 драгоценных камней
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
novice rank iconKamilos31: Я хочу это навсегда, брат
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: пасс для игр на ПК
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: если вы просто хотите попробовать, вы можете получить игру для ПК в microsoft store за 1€ на 1 месяц
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: minecraft это microsoft store
novice rank iconcronourameshi4: Привет!
apprentice rank iconlitwickclub995: ну это тогда ключ minecraft java и bedrock edition microsoft store или что-то в этом роде
novice rank iconffe: ну, это дает вам аккаунт, так что вы не можете добавить его к своему аккаунту, если у вас уже есть аккаунт
apprentice rank iconlitwickclub995: работает для меня
apprentice rank iconlitwickclub995: купите учетную запись Windows Minecraft Java и Bedrock Edition
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CSR Racing 2

MrSodaRBLX avatar

MrSodaRBLX

December 13, 2020 at 01:59 PM

Обзор игры CSR Racing 2: а есть ли что-то под обёрткой? игры для Androidигры для iOSобзор игры 7.07.16 News63 Если вы имеете какое-либо отношение к Филиппинам, знайте — последний год вам жгуче завидовали все фанаты CSR Racing, проживающие где угодно, кроме Филиппин. Дело в том, что долгожданное продолжение серии — CSR Racing 2 — в течение 12 месяцев обкатывалось в филиппинском App Store. Фанаты кусали локти, негодовали, регистрировали «левые» аккаунты, но вынуждены были терпеть. И всё-таки дождались — сиквел вышел в мировой релиз. Озверевшая фанбаза тут же вывела игру в топ-6 всех приложений и уронила PvP-режим. Если вы всё это время были в стороне — вливайтесь! О CSR Racing 2 нужно иметь представление всем, у кого есть смартфон. Как играется? Перед стартовой линией рычат два суперкара. Оба сейчас сорвутся с места, чтобы выяснить, кто через полкилометра приедет первым. Ни вправо, ни влево — только по прямой. Из вспомогательных элементов — ручная коробка передач, закись азота и запчасти, установленные полчаса назад в гараже. Обзор игры CSR Racing 2: а есть ли что-то под обёрткой? Обзор игры CSR Racing 2: а есть ли что-то под обёрткой? Первая и главная новость для всех новичков серии — в CSR Racing не нужно водить. То есть, вообще. Не предусмотрено. Перед стартом вы берёте разгон, стараясь уложить стрелку тахометра в зелёное поле, а потом — вовремя переключаетесь, ориентируясь на тот же зелёный цвет. На газ жмёт неведомая сила, а вы лишь смотрите, как несётся суперкар — вид сбоку, будто снимает сверхскоростной оператор. Ах, да — не забываем о баллоне с азотом, он тоже под вашей юрисдикцией. Из-за того, что заезды сводятся к двум простейшим мини-играм, CSR Racing принято ругать, но это не вполне справедливо — просто во главе угла здесь другое. Если хочется засветить свои водительские навыки, идите в Real Racing или Need For Speed. В CSR Racing 2 побеждают не на трассе, а далеко за её пределами. Обзор игры CSR Racing 2: а есть ли что-то под обёрткой? Обзор игры CSR Racing 2: а есть ли что-то под обёрткой? После вступительного заезда, обозначения силовой диспозиции и сценарной завязки (полный бред: якобы у вашей команды увели тачки, и вы их разыскиваете) игра выплёвывает карту города. Она испещрена иконками: карьерные гонки, сюжетные, онлайн, кубки, кубки, кубки… И чем дальше, тем больше приглашений; через три часа игры кажется, что всё это не пройти никогда. Иерархия в CSR Racing 2 принципиально простая. Авто делятся на пять «этапов»: от Volkswagen Golf до адского болида в духе «Проекта “Сатана”» из «Футурамы». Чтобы перейти от одного этапа к другому, нужно победить команду гонщиков, на каждом этапе разную. Но сделать это крайне сложно — ребята гоняют на прокачанных машинах, а в автомобиль босса интегрирован дух Даймлера Готтлиба. Без апгрейдов не победить, а с ними… кто первый угадает? Разумеется, они стоят денег — и вот тут на помощь приходит россыпь кубков. В каких-то просто платят деньги, где-то раздают улучшения, а в некоторых поощряют ключами. Их потом можно выменять на пак запчастей или даже выиграть автомобиль. Параллельно можно вступить в клан, а ещё нужно выполнять миссии — они копятся в отдельной стопочке. В итоге первые часы CSR Racing 2 возрождают в памяти состояние, в котором возвращаешься на работу из отпуска. Все что-то хотят, кричат, обещают, требуют, а ты только ошалело мотаешь головой или философски размышляешь об увольнении. Но быстро втягиваешься, стремительно набирая очки: взял один кубок, второй, зашёл в онлайн, там накрутил трёх зевак... красота! Новые достижения, горизонты и машины постоянно на расстоянии вытянутой руки, и поэтому бросить CSR Racing 2 тяжело. Доходит до стандартной схемы: ещё три гонки, и отбой до завтра. Нет, пожалуй, ещё две... или три. Но не больше десяти, зуб даю. Чужой, понятно. Обзор игры CSR Racing 2: а есть ли что-то под обёрткой? Обзор игры CSR Racing 2: а есть ли что-то под обёрткой? И когда в гараже сверкает пара-тройка люксовых иномарок, деньги с импортными двигателями текут рекой, а вы вот-вот рванёте в космос — CSR Racing 2, зависнув в воздухе, падает. Накрутив три километра вступительной мишуры, авторы не придумали, что делать потом. Кубки кончаются, карьера не задаётся (там рвут в клочья ваш любимый Chevrolet Camaro), сюжетные задания тем более. Остаётся онлайн — но в том виде, в каком он находится сейчас, играть просто нельзя. Случайная выборка соперников, их «затёртые» параметры, постоянные разрывы связи. И, конечно, ставки — можно спокойно промотать всё состояние, приняв вызов от невзрачного паренька на «Фокусе». Избежать «проблем первого мира» можно, если начать платить. Тогда непроходимые ранее сюжетные гонки вновь калейдоскопом начнут сменять друг друга, онлайн засияет старыми красками, а клановая война приобретёт минимальный смысл. Как смотрится? На страницах в App Store и Google Play иллюстрации подписаны нескромным: «in-game screenshot». Это, разумеется, эвфемизм: если игра где-то так и выглядит, то исключительно в воображении разработчиков. Но CSR Racing 2 действительно красивая — не как на картинках, но вполне, вполне. Отполированный металл дорогих машин бликует на солнце, из-под шин рвётся дым; остро не хватает женщин в бикини и канареечного неона. Гонки — простой в производстве жанр, и устроить из них выставку «народного достояния» довольно легко. Отсюда и впечатляющая картинка, но лишь на первые несколько часов. Итоги CSR Racing 2 снабжена всеми качествами (хорошего) условно-бесплатного хита. Несмотря на примитивную механику, в игру можно окунуться на множество часов, иногда против собственной воли. Проснуться в выходной, нажать на иконку, а очнуться ближе к вечеру и без копейки денег на карточке — не такой уж невозможный вариант. CSR Racing 2 — красивый, красочный и качественный гоночный симулятор, который равно может либо украсить вашу жизнь, либо украсть. А потом оставить на обочине, потому что слишком увлёкся, и вам больше не по пути — надо вербовать новичков. Ничего, впрочем, нового. Это происходит со всеми free-to-play играми, в которых живут миллионы. Достоинства: красивая графика; множество машин, режимов, кубков, трасс и достижений; продуманный тюнинг. Недостатки: не самая лояльная free-2-play модель; от самих гонок одно название.
MrSodaRBLX avatar

MrSodaRBLX

December 13, 2020 at 02:00 PM

оцените
Vikingxxxx10 avatar

Vikingxxxx10

December 13, 2020 at 03:12 PM

:wink::wink::wink::wink::wink:
Vikingxxxx10 avatar

Vikingxxxx10

December 13, 2020 at 03:13 PM

:rofl::wink::wink::wink::wink::wink:

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